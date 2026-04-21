Premier Lig ekiplerinden Fulham'da top koşturan Nijeryalı oyuncu Alex Iwobi, milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'i anlattı. Liverpool-Galatasaray maçında kolu kırılan ve operasyon geçirdikten sonra Süper Lig'de 4 maç kaçıran santrforla ilgili sözler gündem oldu.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı, adından söz ettirmeye devam ediyor. Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Victor Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"HER TOPA BACAĞINI, KAFASINI SOKAR"

Osimhen'in hırsına dikkat çeken Iwobi, "Antrenmanlarda her seferinde sakatlanıyor çünkü bacağını ya da kafasını yapmaması gereken şekilde her topa sokuyor. Her zaman mücadele ediyor. Şu anda bulunduğu yerde olmasına şaşırmıyorum. Bazıları onun henüz olgunlaşmadığını, biraz ham olduğunu söyleyebilir ancak Victor her maçta kendi başına, sadece sıkı çalışması ve koşmasıyla 5 gol şansı yakalar" dedi.

Victor Osimhen, bu sezon 29 maça çıktı, 19 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

"BU ZİHNİYET ÇILGINCA"

27 yaşındaki golcü için rakip fark etmediğini dile getiren Fulham oyuncusu, "Kim olduğun umurunda değil. Van Dijk olsan da, amatör ligden bir oyuncu olsan da mücadele eder. Şampiyonlar Ligi maçlarına sanki kardeşleriyle oynuyormuş gibi yaklaşır. Her zaman kazanmak ister ve bu zihniyet çılgınca. Bazen aşırıya kaçabilir çünkü antrenmanda mücadele etmek ve kazandığından emin olmak ister" şeklinde konuştu.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Nijeryalı golcü, sakatlığı sebebiyle 4 maçtır forma giyemiyor.

"BAZEN HİLE YAPAR"

Takım arkadaşının her daim kazanma isteğine vurgu yapan Alex Iwobi, "Bazen hile yapar ve sadece kazanmak için hile yaptığını bilir. O gerçek bir Nijeryalı" sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara dönüyor

