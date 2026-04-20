Galatasaray, Victor Osimhen'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını, Yaser Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiğini açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Victor Osimhen'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı kaydedildi. Yaser Asprilla'nın ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

ANKARA'DA RİSKE EDİLMEDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.

Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

