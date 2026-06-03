Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Gelin dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümü bekleyen seyirciler, dizinin ekrana neden gelmediğini ve yayın takviminde yaşanan değişikliğin sebebini araştırmaya başladı. Peki, Gelin dizisi neden yok, sezon finali mi yaptı?

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelin dizisiyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. Kanal 7 yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması üzerine gözler yapımdan gelecek açıklamalara çevrilirken, dizinin ekranlara ne zaman döneceği de en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

GELİN DİZİSİ NEDEN YOK?

Kanal 7'nin sevilen günlük dizilerinden Gelin, son günlerde yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyicilerin gündemine geldi. Düzenli olarak yeni bölümleri takip eden seyirciler, dizinin neden yayınlanmadığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Yayın akışında yaşanan değişikliğin nedeni dizinin sezon finali yapması oldu.

Gelin dizisi neden yok? Yayın akışında yer almadı

GELİN DİZİSİ SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Gelin dizisi 2 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 463. bölümüyle sezon finali yaptı. Böylece Kanal 7'nin sevilen yapımı yaz dönemi öncesinde ekran macerasına ara verdi.

Yapım ekibi tarafından yeni sezon başlangıç tarihiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayında yeniden yayın akışına dahil edilmesi bekleniyor.

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