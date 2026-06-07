Gaziantep’te 7 yaşındaki kızını sokak ortasında saçlarından sürükleyerek darp eden saldırgan babanın 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun annesi ise eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisi ve çocuklarını dönem dönem darp ettiğini itiraf etti. Kızına dehşeti yaşatan gözaltındaki baba hakkındaki inceleme sürüyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde M.K. isimli saldırgan baba, 7 yaşındaki kızı Y.K.’ya motosikletiyle yaklaşarak dehşeti yaşatmıştı. Saldırgan baba, kızının sokak ortasında tokat atarak, saçından tutarak sürüklemişti. Korkunç saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Gaziantep’teki ‘baba’ dehşetinde anneden korkunç itiraf: Hem madde bağımlısı hem 12 suç kaydı var

MADDE BAĞIMLISI ÇIKTI

Küçük çocuğun dirsek ve sırt bölgelerinde darp izleri tespit edilirken, anne S.K. ifadesinde, eşi M.K.’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, madde etkisi altında bulunduğu dönemlerde hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını itiraf etti. Darp edilen çocuk annesine teslim edilirken, saldırgan baba hakkında inceleme başlatıldı.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Gaziantep’teki ‘baba’ dehşetinde anneden korkunç itiraf: Hem madde bağımlısı hem 12 suç kaydı var

12 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Kan donduran saldırı sonrası korkunç bir detay daha ortaya çıktı. 7 yaşındaki kızını saçından sürükleyerek darp eden 34 yaşındaki babanın çeşitli suçlardan toplam 12 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Gaziantep’teki ‘baba’ dehşetinde anneden korkunç itiraf: Hem madde bağımlısı hem 12 suç kaydı var

NE OLMUŞTU?

6 Haziran 2026 tarihinde iddiaya göre, M.K. isimli şahıs, kullandığı motosikletle yanına yaklaştığı küçük kızı Y.K.’ye sokak ortasında tokat atarak defalarca darp etti. Daha sonra motosikletini hareket ettiren şahıs, saçından tuttuğu kızını bir süre peşinden sürükledi. Yaşananlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Gaziantep’teki ‘baba’ dehşetinde anneden korkunç itiraf: Hem madde bağımlısı hem 12 suç kaydı var

DARP İZLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba M.K’yı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, darp edilen çocuğun 21 Mayıs 2019 doğumlu Y.K. olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun dirsek ve sırt bölgelerinde darp izleri tespit edildi. Olayın ardından gözetim altına alınan çocuk savcısının talimatıyla annesine teslim edildi.

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