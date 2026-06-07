Gaziantep’te vicdanları sızlatan görüntü: 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darbedip sürükledi
Gaziantep'te 7 yaşındaki kızı Y.K.’yi sokak ortasında acımasızca darp edip motosikletle sürükleyen cani baba gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan şiddet görüntüleri ise vicdanları sızlattı.
- Olay, Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.
- Baba Metin K., kızı Y.K.'ye defalarca tokat attı ve saçından tutarak motosiklet ile sürükledi.
- Gaziantep Valiliği, çocuğun 7 yaşında olduğunu ve vücudunda darp izleri bulunduğunu açıkladı.
- Şüpheli baba gözaltına alındı.
- Valilik açıklamasında, babanın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığına dair ifadeler üzerine tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Gaziantep vicdanları sızlatan çocuğa şiddet olayıyla sarsıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.
Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.’nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Cani baba daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Olayın ardından Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğun 7 yaşında olduğu ve vücudunda darp izlerine rastlandığı ifade edildi.
Öz çocuklarına işkence derecesinde şiddet uygulayan şüpheli babanın gözaltına alındığı duyuruldu.
Valilğin açıklaması şöyle:
"06 Haziran 2026 günü ilimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası M. K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır"