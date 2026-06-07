Gaziantep'te 7 yaşındaki kızı Y.K.’yi sokak ortasında acımasızca darp edip motosikletle sürükleyen cani baba gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan şiddet görüntüleri ise vicdanları sızlattı.

Gaziantep vicdanları sızlatan çocuğa şiddet olayıyla sarsıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.

Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.’nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Cani baba daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.

Gaziantep’te vicdanları sızlatan görüntü: 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darbedip sürükledi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğun 7 yaşında olduğu ve vücudunda darp izlerine rastlandığı ifade edildi.

Öz çocuklarına işkence derecesinde şiddet uygulayan şüpheli babanın gözaltına alındığı duyuruldu.

Gaziantep’te vicdanları sızlatan görüntü: 7 yaşındaki kızını sokak ortasında darbedip sürükledi

Valilğin açıklaması şöyle:

"06 Haziran 2026 günü ilimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası M. K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır"





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