Bu hafta finans piyasalarında hisse senetleri ve dolar/TL değer kazanırken, altın ve euro geriledi. Borsa İstanbul haftayı sınırlı yükselişle tamamlarken, yatırım fonlarında en yüksek getiriyi hisse senedi fonları sağladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftayı sınırlı bir yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,23 değer kazanarak 13.694,19 puana çıktı.

Endeks hafta içinde 13.661,82 puan ile 14.219,96 puan arasında dalgalandı. Böylece piyasalar haftayı pozitif bölgede, ancak sınırlı bir artışla kapattı.

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DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Döviz tarafında ABD doları yüzde 0,39 yükselişle 46,0840 liraya çıkarken, euro/TL yüzde 0,15 gerileyerek 53,3680 lira seviyesinde haftayı tamamladı.

ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Altın piyasasında ise düşüş eğilimi dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,58 düşerek 6 bin 469 liraya, cumhuriyet altını yüzde 2,56 azalışla 43 bin 592 liraya geriledi. Çeyrek altın da yüzde 2,57 düşüşle 10 bin 836 liradan satıldı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 0,78 oranında değer kazandı. Kategoriler bazında en yüksek getiriyi ise yüzde 1,86 ile hisse senedi fonları sağladı.

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