Hollanda'dan getirdi, ilk denemede başardı! Şimdi tüm dünyaya satıyor
Antalya’nın Akseki ilçesinde yüksek rakımlı arazide şakayık üretimine başlayan üretici Vehbi Süleyman Özdemir, Hollanda’dan getirdiği köklerle yaptığı deneme üretiminden olumlu sonuç aldı. Avrupa başta olmak üzere yurt dışından yoğun talep gören çiçeğin bölgede alternatif gelir kapısı olabileceği belirtiliyor.
- Vehbi Süleyman Özdemir, babasından devraldığı kuru çiçek üretimi geleneğini Hollanda'dan ithal ettiği şakayık kökleriyle genişletti.
- Geçtiğimiz yıl başladığı deneme üretiminde ilk hasadı gerçekleştiren Özdemir, ilk yıl olmasına rağmen verimden memnun.
- Özdemir, yaklaşık 8 dekarlık alanda şakayık üretimi yaparken, aynı zamanda 400 dekarlık alanda kuru çiçek üretimine devam ediyor.
- Üretilen şakayıklar, özellikle düğün ve organizasyon sektöründe tercih ediliyor ve bir kez dikildikten sonra uzun yıllar ürün verebiliyor.
- Şakayık ürünlerine Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep var ve Cevizli Mahallesi'nin iklim koşulları bu üretim için büyük avantaj sağlıyor.
- Özdemir, üretimi artırmayı hedefliyor ve şakayığın bölgede önemli bir alternatif tarım ürünü haline gelebileceğini belirtiyor.
Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı 1100 metre rakımlı Cevizli Mahallesi’nde kuru çiçek üreticiliği yapan Vehbi Süleyman Özdemir, babasından devraldığı üretim geleneğini farklı bir ürünle genişletti. Özdemir, Hollanda’dan ithal ettiği şakayık kökleriyle geçtiğimiz yıl başladığı deneme üretiminde ilk hasadı gerçekleştirdi.
İLK YILDA ALINAN VERİMDEN MEMNUN
Kasım ayında yaklaşık 8 bin 600 kökü toprakla buluşturan Özdemir, yüksek rakım ve serin iklim koşullarına uygunluğu nedeniyle şakayık üretiminde olumlu sonuç elde etti. İlk yıl olmasına rağmen verimden memnun olduğunu belirten üretici, ürünün gelecek yıllarda daha da artacağını ifade etti.
Yaklaşık 8 dekarlık alanda şakayık üretimi yaptıklarını belirten Özdemir, aynı zamanda 400 dekarlık alanda kuru çiçek üretimini sürdürdüklerini söyledi. Üretilen çiçeklerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda değerlendirildiğini aktardı.
UZUN YILLAR ÜRÜN VEREBİLİYOR
Şakayığın özellikle düğün ve organizasyon sektöründe tercih edilen değerli bir kesme çiçek olduğunu vurgulayan Özdemir, bitkinin çok yıllık olması sayesinde bir kez dikildikten sonra uzun yıllar ürün verebildiğini kaydetti.
YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR
Ürünlerin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yoğun talep gördüğünü ifade eden Özdemir, Cevizli Mahallesi’nin iklim koşullarının şakayık üretimi için büyük avantaj sağladığını belirtti. Üretimi artırmayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, şakayığın bölgede önemli bir alternatif tarım ürünü haline gelebileceğini dile getirdi.