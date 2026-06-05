Antalya’nın Akseki ilçesinde yüksek rakımlı arazide şakayık üretimine başlayan üretici Vehbi Süleyman Özdemir, Hollanda’dan getirdiği köklerle yaptığı deneme üretiminden olumlu sonuç aldı. Avrupa başta olmak üzere yurt dışından yoğun talep gören çiçeğin bölgede alternatif gelir kapısı olabileceği belirtiliyor.

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı 1100 metre rakımlı Cevizli Mahallesi’nde kuru çiçek üreticiliği yapan Vehbi Süleyman Özdemir, babasından devraldığı üretim geleneğini farklı bir ürünle genişletti. Özdemir, Hollanda’dan ithal ettiği şakayık kökleriyle geçtiğimiz yıl başladığı deneme üretiminde ilk hasadı gerçekleştirdi.

Hollanda'dan getirdi, ilk denemede başardı! Şimdi tüm dünyaya satıyor

İLK YILDA ALINAN VERİMDEN MEMNUN

Kasım ayında yaklaşık 8 bin 600 kökü toprakla buluşturan Özdemir, yüksek rakım ve serin iklim koşullarına uygunluğu nedeniyle şakayık üretiminde olumlu sonuç elde etti. İlk yıl olmasına rağmen verimden memnun olduğunu belirten üretici, ürünün gelecek yıllarda daha da artacağını ifade etti.

Hollanda'dan getirdi, ilk denemede başardı! Şimdi tüm dünyaya satıyor

Yaklaşık 8 dekarlık alanda şakayık üretimi yaptıklarını belirten Özdemir, aynı zamanda 400 dekarlık alanda kuru çiçek üretimini sürdürdüklerini söyledi. Üretilen çiçeklerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda değerlendirildiğini aktardı.

Hollanda'dan getirdi, ilk denemede başardı! Şimdi tüm dünyaya satıyor

UZUN YILLAR ÜRÜN VEREBİLİYOR

Şakayığın özellikle düğün ve organizasyon sektöründe tercih edilen değerli bir kesme çiçek olduğunu vurgulayan Özdemir, bitkinin çok yıllık olması sayesinde bir kez dikildikten sonra uzun yıllar ürün verebildiğini kaydetti.

Hollanda'dan getirdi, ilk denemede başardı! Şimdi tüm dünyaya satıyor

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Ürünlerin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yoğun talep gördüğünü ifade eden Özdemir, Cevizli Mahallesi’nin iklim koşullarının şakayık üretimi için büyük avantaj sağladığını belirtti. Üretimi artırmayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, şakayığın bölgede önemli bir alternatif tarım ürünü haline gelebileceğini dile getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Emek hırsızlığı kamerada! Gece özenle diktiği çiçeklerin sabah çalındığını gördü

Haberle İlgili Daha Fazlası