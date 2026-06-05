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Bolu'da bir mantı dükkanı işletmecisinin büyük bir özenle saksılara diktiği çiçekler, sadece bir gün sonra gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından köklerinden sökülerek çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında "Umutla büyümesini bekliyordum" diyerek büyük üzüntü yaşayan işletmecinin emeklerinin saniyeler içinde yok edildiği o akılalmaz hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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