Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel defteri imzalayan Bakan Tekin, "Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. " ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'e geldi. Bakan Tekin'e yanındaki heyetle birlikte 81 ilden gelen çocuklar da eşlik etti.

Bakan Tekin, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ün huzurundan Misak-ı Milli Kulesi'ne gelerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclis'imizin 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurundayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle nisan ayı boyunca 'marifin kalbinde çocuk' temasında gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik.

Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı ülkemizin muasır medeniyetler ötesine taşıyacak bir idrak ve bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

