Akaryakıta indirim! Litresi 70 liranın altına indi
Petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle bir aşağı bir yukarı hareket eden akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Bugün itibarıyla motorinin litresine indirim geldi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 70 liranın altına indi.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki değişim akaryakıta bir zam bir indirim olarak yansıyor.
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
MOTORİNE İNDİRİM
Bugün itibarıyla akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorinin litresine 2 lira 33 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litresi 70 liranın altına indi.
23 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|62.76
|69.35
|34.99
|İstanbul Anadolu
|62.62
|69.21
|34.39
|Ankara
|63.73
|70.47
|34.87
|İzmir
|64.01
|70.75
|34.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.