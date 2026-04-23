Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yüzde 40-89 arası ortopedik engelli vatandaşlara ÖTV’siz araç alımının detayları netleşti. ÖTV muafiyeti sayesinde, Türkiye’de üretilen araçlar yüzde 45’e varan oranda indirimli alınabiliyor. Türkiye’deki yaklaşık 400 bin ortopedik engelli bireyi ilgilendiren bu haktan yararlanabilmek için vatandaşın sıfır aracını bayiden alıp doğrudan trafiğe çıkarması yasak.

Önce TSE, TÜVTÜRK ve noter üçgeninde işlem yapılması gerekiyor. Ortalama 15 gün süren işlemlerin faturası 35 bin lira ile 90 bin lira arasında değişiyor.

YERLİ VE İTHAL FARKI VAR

Devlet vatandaşa çok önemli bir avantaj sunuyor ama sanayide fiyatlar alabildiğine yükseliyor. Döviz kuruna endeksli olan Avrupa menşeli aparatlar ise aracı aldıktan sonra başlayan masraflardan biri olarak öne çıkıyor.

2026 yılı itibarıyla faturanın kalem kalem dökümü şöyle:

Fiziksel donanım maliyeti: En basit mekanik elden gaz/fren sistemlerinde fiyatlar 15.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor. Sürüş konforu sağlayan sensörlü elektronik sistemlerde (örneğin direksiyon altı elektronik gaz çemberi) fatura 60.000 TL ile 90.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Mühendislik ve proje: AİTM yetkili mühendislerinin çizdiği araca özel projenin tasarım ve onay ücreti 4.000 TL ile 8.000 TL bandında.

TSE onay harcı: Araç proje dosya inceleme bedeli olarak devlete KDV dâhil 5.280 TL.

TÜVTÜRK tadilat muayenesi: Aracın yeni donanımıyla muayeneden geçmesi ortalama 2.000 TL tutuyor.

Noter ruhsat tescili: Ruhsatın yeniden düzenlenmesi işlemi yaklaşık 1.500 TL.

ÜST LİMİT 2 MİLYON 873 BİN TL

Yeni yönetmelikle birlikte 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit de 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Muafiyetli araç alacak vatandaşlar için yüzde 40 yerlilik oranı (Türkiye’de üretim) şartı getirildi. Ayrıca daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma süresi 10 yıla çıkarıldı. Vergi avantajı hesaplandığında ise, motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan ve yüzde 80 ÖTV dilimine giren araçlarda fiyatın ortalama yüzde 44,4 oranında düştüğü görülüyor.

Buna göre bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, muafiyetle yaklaşık 1,1 milyon TL’ye alınabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Togg: T10X ve T10F

Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross

Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster

Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

Hyundai: i20 ve Bayon



Haberle İlgili Daha Fazlası