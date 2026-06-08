TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off finalinde Elazığspor'u yenen ve TFF 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da 2 taraftar, kulübe yeterli maddi destek gelmediği iddiasıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda 3 gün önce açlık grevi başlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, taraftarlarla bir araya gelerek, "Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bu sözler sonrası eylem sona erdi.

1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve Onur Dinçer'in başlattığı açlık grevi, üçüncü gününde protokolün ziyaretinin ardından sonlandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlaspor taraftarıyla bir araya geldi.

"BU TAKIMI YARI YOLDA BIRAKMAYIZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlaspor'a desteklerinin süreceğini belirterek, "Muğlaspor'a her zaman sahip çıkıyoruz. Taraftarlarımızın bu konudaki hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Bu takım için büyük fedakârlıklar yaptılar, emek verdiler. Futbolcularımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızla birlikte hepimiz bir emek ortaya koyduk. Ancak artık sadece belediyelerin ya da kurumların çabası yeterli değil. Bu noktada Muğla'nın tüm dinamiklerinin, özellikle de şehirde faaliyet gösteren büyük sermaye gruplarının devreye girmesi gerekiyor. Biz birçok şehirde şunu görüyoruz; güçlü kulüplerin arkasında mutlaka güçlü iş insanları ve şirketler var. Aynı durumun Muğlaspor için de geçerli olması gerekiyor. Muğla'da kazanıp Muğla için katkı sunmayan hiçbir yapı olmamalı. Biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak artık bu yükü paylaşmak gerekiyor. Bu kulübün en büyük beklentisi sahip çıkılmasıdır. Başkanın her zaman yanındayız, her zaman arkasındayız. Bu takımı yarı yolda bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

Taraftarlar, yapılan açıklamaların ardından 3 günlük açlık grevini sonlandırarak eylemlerine son verdi.

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