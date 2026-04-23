Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarılar peş peşe sıralandı. Meteoroloji 20 ili sağanak, 6 ili kar yağışı için uyardı. Şen ise 1 Mayıs’tan itibaren İstanbul’da sıcaklığın artacağını, bahar havasının yeniden etkili olacağını duyurdu. Şen, yağışların bugünden sonra İstanbul’u terk edeceğini işaret etti. İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Son rapora göre bugün 20 ilde sağanak yağış, 6 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise iç ve batı bölgelerde 7 derece azalırken, Marmara’da 6 derece artacak. İşte sağanak ve kar yağışı beklenen iller…

İstanbul için tarih verildi! Sağanak kenti terk ediyor, gerçek bahar havası geliyor

20 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Bursa, Sakarya, Aydın, Muğla, Bilecik, Adana, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Ankara ve Çankırı’nın kuzey kesimleri, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sağanak uyarısı yapılan iller;

İller Sakarya Afyonkarahisar Denizli Manisa Adana Antalya Burdur Ankara Çankırı Eskişehir Konya Bolu Düzce Kastamonu Amasya Rize Samsun Trabzon Erzurum Kars

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 7 derece azalacağı, Marmara'da 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı için uyarı yapılan iller;

İl Afyonkarahisar Ankara Bolu Kastamonu Erzurum Kars

RÜZGAR

Genellikle güney, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve fırtına olarak (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAHAR HAVASI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünden sonra yağışların İstanbul’u terk edeceğini,1 Mayıs’tan itibaren İstanbul’da sıcak havanın yeniden etkili olacağını belirtti.

“1 MAYIS’TAN İTİBAREN”

Şen, şunları söyledi;

Gerçek bahar sıcaklarına 1 hafta kaldı. 2 günlük soğuma dan sonra hafta sonu tekrar sıcaklıklar ortalamaya yükselecek. Bugün İstanbul dahil Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar devam edecek. Yarın yağış İstanbul’u terk ediyor. 1 Mayıs’tan itibaren özellikle İstanbul dahil batı bölgelerimizde sıcaklıklar artarak bahar değerlerinin üzerine çıkacak hatta yaz provası yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası