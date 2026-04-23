ABD'nin deniz ablukası devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koydukları operasyonların görüntülerini servis etti.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası devam ederken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle yapıldı.

EL KONULAN GEMİLERİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI 2 GEMİYE EL KONULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

DMO’dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir"

CENTCOM ABLUKA NEDENİYLE 31 GEMİYİ GERİ DÖNDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönmesi veya (İran’a ait) bir limana dönmesi talimatı vermiştir." ifadeleri kullanıldı. "Gemilerin büyük çoğunluğunun ABD'nin talimatlarına uyduğu" belirtilen açıklamada, geri dönen gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu bilgisine yer verildi.

