İran'dan dikkat çeken hamle! Hürmüz'de el koyulan gemilerin operasyon görüntüleri paylaşıldı
ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası devam ederken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle yapıldı.
EL KONULAN GEMİLERİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.
DEVRİM MUHAFIZLARI 2 GEMİYE EL KONULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
DMO’dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:
"MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir"
CENTCOM ABLUKA NEDENİYLE 31 GEMİYİ GERİ DÖNDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönmesi veya (İran’a ait) bir limana dönmesi talimatı vermiştir." ifadeleri kullanıldı. "Gemilerin büyük çoğunluğunun ABD'nin talimatlarına uyduğu" belirtilen açıklamada, geri dönen gemilerin çoğunun petrol tankeri olduğu bilgisine yer verildi.