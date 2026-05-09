Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'a verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazı karara bağladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe kalecisi Ederson'a, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde gördüğü kırmız kart sonrası hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen "çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışındaki 3 maçlık ceza"nın yanı sıra çeşitli nedenlerden verilen toplam 480 bin TL para cezası onandı.

Ederson, Galatasaray maçının 62'nci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Tahkim Kurulu'nun, söz konusu dosyayla ilgili 8 Mayıs tarihli toplantısında alınan karar şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Futbolcusu Ederson Santana De Moraes’in PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4681 – K.2025-2026/5046 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Futbolcusu Ederson Santana De Moraes’in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarıncave çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 80.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Futbolcusu Ederson Santana De Moraes’in ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

DİĞER KARARLAR

Ayrıca PFDK, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin TL para cezasının onanmasına karar verdi.

Trendyol 1'inci Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

Kurul, Özbeyli Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin TL para cezasını onadı.

Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin TL para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin TL para cezasının 150 bin TL'ye düşürülmesine hükmedildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Başkanlar ve hocalar! Başkan adaylarının takımı teslim etmeyi düşündüğü dört isim

Haberle İlgili Daha Fazlası