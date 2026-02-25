Ufuk Özkan, geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte sanat camiasındaki bazı isimlere sitem etti. Zorlu hastalık sürecinde yalnız bırakıldığını ifade eden oyuncu, yaşadıklarının kendisi için bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Uzun süre karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, 3 Şubat’ta gerçekleştirilen başarılı operasyonla nakil olmuş ve sağlığına kavuşmuştu. İyileşme sürecinin ardından açıklamalarda bulunan oyuncu, bazı meslektaşlarının ve yapımcıların bu süreçte kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi. Özkan, yaşadıklarının ardından bazı isimleri hayatından çıkardığını belirtti.

Ufuk Özkan'dan nakil sonrası sitem: ‘Gerçek yüzlerini gördüm’

“ONLARI HAYATIMDAN SİLDİM”

GZT Alfa’ya konuşan ve yaşadığı süreci önemli bir hayat dersi olarak değerlendiren oyuncu, yaptığı açıklamada, şu sözlerle sitem etti:

“Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan abilerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim, onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim.”

“BAŞKALARINI MUTLU ETMEK İÇİN ZİYAN ETMEYİN”

Yaşadıklarını önemli bir hayat deneyimi olarak değerlendiren Ufuk Özkan, hayranlarına dikkat çeken mesajlar verdi. Hayatın başkalarını mutlu etmeye adanmaması gerektiğini belirten oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin. Size sadece bir kez verilen bu yaşamı, başkalarını mutlu etmek için ziyan etmeyin.”

DONÖRÜ ANLATTI

Öte yandan Ufuk Özkan’ın donörü Salih Kıvırcık, hastaneden taburcu olduktan sonra yaşanan süreci anlattı. Ameliyat günü geldiğinde Ufuk Özkan’ın odasına girdiğini belirten Kıvırcık, duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

26 TANE KURBAN KESTİRMİŞ

Operasyona her ihtimali düşünerek hazırlandıklarını ifade eden Kıvırcık, ameliyatın kandil gününde gerçekleştiğini ve Türkiye’nin dört bir yanından edilen dualarla bu zorlu süreci atlattıklarını dile getirdi.

Kıvırcık “Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane büyükbaş kurban kestirmiş” şeklinde konuştu.

