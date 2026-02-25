Erzurum'da yazın kavurucu sıcaklarda üretilen organik keş, kışın dondurucu soğuklarında tüketilerek vazgeçilmez lezzet oluyor. Türkiye'de yalnızca Ormanağzı Mahallesi'nde yapılan bu geleneksel tatlı, kış aylarında doğal enerji kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde yapımı oldukça zahmetli olan keş, yaz aylarında hazırlanarak tahta sandıklara basılıyor ve aylarca dinlendiriliyor. Üretim sürecinin meşakkatli olması nedeniyle günümüzde bu geleneği sürdürenlerin sayısı da giderek azalıyor.

KESERLE ÇIKARILIYOR

Kış mevsimi geldiğinde mahalle sakinleri sandıklara basılan keşi keser yardımıyla çıkarıyor. Ardından cevizle birlikte dibekte dövülen keş, özellikle uzun kış gecelerinde çay eşliğinde tüketiliyor. Misafirlere ikram edilen bu özel lezzet, köy odalarında yapılan sohbetlerin ve akran buluşmalarının da vazgeçilmez bir parçası olarak kültürel bir değeri yaşatmaya devam ediyor.

Yöre halkı, keşin hem doğal hem de besleyici özelliğiyle soğuk kış günlerinde enerji verdiğini belirtiyor. Ancak zahmetli üretim süreci nedeniyle her geçen yıl daha az üretilen bu geleneksel tatlının, gelecek kuşaklara aktarılması için destek bekleniyor.

