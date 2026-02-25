Ünlü oyuncu Burak Özçivit, İstanbul Eyüpsultan’da yaptığı dev gayrimenkul yatırımıyla gündeme geldi. Servetinin 1 milyar TL’yi aştığı öne sürülen Özçivit’in Eyüpsultan’da 30 daireyi tek seferde satın aldığı, bu yatırım için toplam 150 milyon TL harcadığı öne sürüldü.

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Burak Özçivit, bu kez ekranlardaki performansıyla değil, yaptığı yatırımlarla gündeme geldi.

EYÜPSULTAN’DA 30 DAİRE SATIN ALDI

Uzun yıllar Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini oynayan Özçivit’in, İstanbul Eyüpsultan ilçesinde yaklaşık 150 milyon TL değerinde 30 daire satın aldığı iddia edildi. Satın alma sürecinin tek bir emlak danışmanı aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi.

Burak Özçivit’ten yatırım hamlesi: Eyüpsultan’dan tek seferde 30 daire aldı

11 ODALI MALİKANE ALMIŞTI

Özçivit’in gayrimenkul yatırımları bununla sınırlı değil. Daha önce Abu Dhabi’de 11 odalı bir malikane ve Dubai’de üç farklı rezidanstaki dairelere sahip olduğu biliniyor.

YATIRIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra, lüks otomobil koleksiyonu, yurt dışındaki hayran etkinlikleri ve reklam anlaşmalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Özçivit, son yıllarda özellikle gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran yatırım haberi, kullanıcılar arasında yorum ve esprilere konu oldu. Bazı takipçiler “Servetine servet kattı” yorumunu yaparken, bazıları ise “Eyüpsultan’ı komple alsaymış” gibi esprili paylaşımlarda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası