Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapımcı ve oyuncu Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülenen Özçivit, uzun süredir konuşulan “sürpriz proje” hakkında ipuçları vermişti. Merakla beklenen projenin detayları ortaya çıktı.

Burak Özçivit, 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinden, ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ayrılmıştı. Oyuncunun, bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği bu nedenle yapımcıyla uzlaşamadıkları öne sürülmüştü. Özçivit’in yeni projesi belli oldu.

TİYATRO OYUNUNDA SAHNEYE ÇIKACAK

Burak Özçivit, tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile sahneye çıkacak. Oyunun yönetmenliğini başarılı oyuncu ve yönetmen Çağrı Şensoy üstlenirken, metni tiyatro dünyasının usta isimlerinden Levent Tülek tarafından kaleme alındı.

Burak Özçivit sürpriz projesiyle geliyor! Kariyerinde ilk olacak

TEK KİŞİLİK SAHNE PERFORMANSI…

Özçivit, oyunda bir araba tamircisi olan Oki karakterine hayat verecek. Tek kişilik sahne performansının getirdiği zorlukları heyecanla karşıladığını belirten oyuncu, bu proje ile kariyerinde farklı bir boyut açmayı hedefliyor.

TİYATROYLA İLK BULUŞMA

Özçivit, bugüne kadar büyük ekran projeleriyle tanınmıştı. Ancak bu tiyatro deneyimi, oyuncunun sahne sanatına olan ilgisini ve yeteneğini ön plana çıkaracak. İzleyiciler, Özçivit’in tek başına sahneye taşıdığı performansını merakla bekliyor.

Burak Özçivit sürpriz projesiyle geliyor! Kariyerinde ilk olacak

Yapım ekibi, oyunun provalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü ve izleyiciyle buluşma tarihinin yakında açıklanacağını duyurdu.



MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası