Şiddetli rüzgarda dalgalanan Türk bayrağına konmakta ısrar eden karga, ilginç görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki göndere asılı Türk bayrağı sert rüzgarda dalgalanırken, bir karga bayrağın üzerine konmak için dakikalarca mücadele verdi. Rüzgarın etkisiyle defalarca havalanmak zorunda kalan karga, her seferinde yeniden dönerek bayrağa tutunmaya çalıştı. Zaman zaman havada dönerek yeniden yaklaşan karga, rüzgarın şiddetine rağmen birkaç kez bayrağın üzerine konmayı başardı. Karganın ısrarlı mücadelesi hem eğlenceli hem de ilginç görüntüler oluşturdu.

ERKUT ÇALİKOGLU

