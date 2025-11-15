Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi hakkında basın toplantısı düzenleyen Başkan Serdar Adalı, transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevapladı. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuna dair çapıcı bir açıklama geldi. Adalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için de konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla ilgili önemli bir bilgi paylaşan Adalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve adı siyah-beyazlılarla anılan İrfan Can Kahveci iddialarını değerlendirdi.

"CENGİZ'İN OPSİYONUNU KULLANACAĞIZ"

Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda alınan Cengiz Ünder hakkında Serdal Adalı, "Cengiz'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya doğru hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Olmadı, malım hadiselerden dolayı. Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız" dedi.

"İRFAN CAN SORUSU BİLE DOĞRU DEĞİL"

Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı olan Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transfer ihtimaline de değinen Başkan Adalı, "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim" sözlerini sarf etti.

