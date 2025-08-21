Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi

- Güncelleme:
Uzun süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftiyle ilgili bu kez şiddet iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddialara sinirlenen Fahriye Evcen sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve 2017’de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şaşırtıcı bir iddiayla yeniden gündeme geldi.

'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - 1. Resim

Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma söylentileri yayılmıştı. Özçivit ile Evcen son olarak evde çıkan tartışma ve şiddet olayıyla magazin gündemine oturdu.

'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - 2. Resim

TATİLDE DE TARTIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Beyaz Magazin'e göre, çiftin evinde sert bir tartışma yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve tartışmanın zaman zaman şiddetli boyutlara ulaştığı öne sürüldü. İkilinin son yaşananların ardından çıktıkları tatilde de tartışmaya devam ettikleri belirtildi.

'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - 3. Resim

Bu iddialar sonrası sinirlenen sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, ''Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.

