'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve 2017’de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şaşırtıcı bir iddiayla yeniden gündeme geldi.

Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma söylentileri yayılmıştı. Özçivit ile Evcen son olarak evde çıkan tartışma ve şiddet olayıyla magazin gündemine oturdu.

TATİLDE DE TARTIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Beyaz Magazin'e göre, çiftin evinde sert bir tartışma yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve tartışmanın zaman zaman şiddetli boyutlara ulaştığı öne sürüldü. İkilinin son yaşananların ardından çıktıkları tatilde de tartışmaya devam ettikleri belirtildi.