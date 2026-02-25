Kaydet

Hatay’ın Payas ilçesinde seyir halindeki bir pikabın aniden açılan arka kapağı, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kapağın şiddetle başına isabet etmesi sonucu yere yığılan talihsiz kadının yaralandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, olay trafik güvenliğinde araç donanım kontrolünün önemini bir kez daha ortaya koydu.

