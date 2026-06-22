2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki durumu netleşti. Paraguay karşısında 2-0 yenilgiye uğrayan Milli takımımız için ''Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur?'' soruları ise gündeme getirildi. İşte, Dünya Kupası kesin elenen takımlar ve Türkiye'Nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Dünya Kupası'nın yeni formatında grup liderleri ve ikincileri doğrudan son 32 turuna yükselirken, en başarılı sekiz grup üçüncüsü de eleme aşamasına katılma hakkı elde ediyor. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur? Türkiye Dünya Kupası'ndan kesin elendi mi?

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur? Dünya Kupası kesin elenen takımlar

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma ihtimali artık yok. D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup olan milliler, son karşılaşma öncesinde matematiksel olarak üst tur şansını ne yazık ki tamamen kaybetti.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur? Dünya Kupası kesin elenen takımlar

TÜRKİYE ABD MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Türkiye son grup maçında ABD'yi mağlup etse bile son 32 turuna yükselemeyecek. Ay-yıldızlı ekip, puan eşitliği yaşanabilecek Avustralya ve Paraguay'a karşı oynadığı maçları kaybettiği için ikili averajda rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu nedenle ABD karşısında alınacak galibiyet sadece puan hanesine yazılacak ve grup sıralamasını değiştirse bile üst tur bileti getirmeyecek.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur? Dünya Kupası kesin elenen takımlar

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Türkiye D Grubu'nda ilk iki maç sonunda puan alamadığı için 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında elendi. Ay-yıldızlılar son maçını oynayacak olsa da turnuvadaki üst tur umutları sona ermiş durumda.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur? Dünya Kupası kesin elenen takımlar

DÜNYA KUPASI KESİN ELENEN TAKIMLAR

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar elenmesi kesinleşen takımlar Haiti, Türkiye ve Tunus oldu. Haiti ilk iki maçını kaybederek C Grubu'nda, Tunus ise İsveç ve Japonya yenilgilerinin ardından F Grubu'nda üst tur şansını tamamen kaybetti.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, ABD maçını kazanırsak ne olur? Dünya Kupası kesin elenen takımlar

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile ABD D Grubu son maçında 26 Haziran 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Sabah saat 05.00'te başlayacak maç TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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