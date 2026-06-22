22-23 Haziran Dünya Kupası maçları: İşte canlı yayın bilgileri ve maç saatleri
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm hızıyla devam ederken 22-23 Haziran Dünya Kupası maçları için mücadeleler sürüyor. Turnuvada şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından üst tur yarışında kritik gelişmeler yaşanırken, Türkiye ile beraber 2 takımın daha elendiği kesinleşti. İşte bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve maç saatleri...
Turnuvada bugün oynanacak en dikkat çekici mücadelede Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Günün ilk saatlerinde oynanan karşılaşmalarda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalırken, Mısır ise Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. İşte, 22-23 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri...
22-23 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇLARI
22 Haziran Pazartesi
Arjantin - Avusturya | 20.00
23 Haziran Salı
Fransa - Irak | 00.00
Norveç - Senegal | 03.00
Ürdün - Cezayir | 06.00
Portekiz - Özbekistan | 20.00
İngiltere - Gana | 23.00
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.
11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek kupa maçları için heyecan sürüyor.
DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI
11 Haziran 2026
Meksika 2-0 Güney Afrika
12 Haziran 2026
Güney Kore 2-1 Çekya
Kanada 1-1 Bosna Hersek
13 Haziran 2026
ABD 4-1 Paraguay
Katar 1-1 İsviçre
14 Haziran 2026
Brezilya 1-1 Fas
Haiti 0-1 İskoçya
Avustralya 2-0 Türkiye
Almanya 7-1 Curaçao
Hollanda 2-2 Japonya
15 Haziran 2026
Fildişi Sahili 1-0 Ekvador
İsveç 5-1 Tunus
İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları
Belçika 1-1 Mısır
16 Haziran 2026
Suudi Arabistan 1-1 Uruguay
İran 2-2 Yeni Zelanda
Fransa 3-1 Senegal
17 Haziran 2026
Irak 1-4 Norveç
Arjantin 3-0 Cezayir
Avusturya 3-1 Ürdün
Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere 4-2 Hırvatistan
18 Haziran 2026
Gana 1-0 Panama
Özbekistan 1-3 Kolombiya
Çekya 1-1 Güney Afrika
İsviçre 4-1 Bosna Hersek
19 Haziran 2026
Kanada 6-0 Katar
Meksika 1-0 Güney Kore
ABD 2-0 Avustralya
20 Haziran 2026
İskoçya 0-1 Fas
Brezilya 3-0 Haiti
Türkiye 0-1 Paraguay
Hollanda 5-1 İsveç
Almanya 2-1 Fildişi Sahili
21 Haziran 2026
Ekvador 0-0 Curaçao
Tunus 0-4 Japonya
İspanya 4-0 Suudi Arabistan
Belçika 0-0 İran
22 Haziran 2026
Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları
Yeni Zelanda 1-3 Mısır
DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
A Grubu
Meksika 6 puan
Güney Kore 3 puan
Çekya 1 puan
Güney Afrika 1 puan
B Grubu
Kanada 4 puan
İsviçre 4 puan
Bosna Hersek 1 puan
Katar 1 puan
C Grubu
Brezilya 4 puan
Fas 4 puan
İskoçya 3 puan
Haiti 0 puan
D Grubu
ABD 6 puan
Avustralya 3 puan
Paraguay 3 puan
Türkiye 0 puan
E Grubu
Almanya 6 puan
Fildişi Sahili 3 puan
Ekvador 1 puan
Curaçao 1 puan
F Grubu
Hollanda 4 puan
Japonya 4 puan
İsveç 3 puan
Tunus 0 puan
G Grubu
Mısır 4 puan
İran 2 puan
Belçika 2 puan
Yeni Zelanda 1 puan
H Grubu
İspanya 4 puan
Uruguay 2 puan
Yeşil Burun Adaları 2 puan
Suudi Arabistan 1 puan
DÜNYA KUPASI ELENEN ÜLKELER
Dünya Kupası'nda elenmesi kesinleşen ekipler Haiti, Türkiye ve Tunus oldu.
Haiti, Brezilya ve İskoçya mağlubiyetleri sonrası puansız kalarak üst tur şansını kaybetti.
Türkiye Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. D Grubu'nda ilk iki maç sonunda puan alamayan ay-yıldızlılarız son maç öncesinde matematiksel olarak tunuvadan elendi.
Tunus ise İsveç'e 5-1 ve Japonya'ya 4-0 yenilerek F Grubu'nda puansız kaldı ve son 32 turuna yükselme ihtimalini kaybetti.