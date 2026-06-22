2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm hızıyla devam ederken 22-23 Haziran Dünya Kupası maçları için mücadeleler sürüyor. Turnuvada şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından üst tur yarışında kritik gelişmeler yaşanırken, Türkiye ile beraber 2 takımın daha elendiği kesinleşti. İşte bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve maç saatleri...

Turnuvada bugün oynanacak en dikkat çekici mücadelede Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Günün ilk saatlerinde oynanan karşılaşmalarda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalırken, Mısır ise Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. İşte, 22-23 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri...

22-23 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇLARI

22 Haziran Pazartesi

Arjantin - Avusturya | 20.00

23 Haziran Salı

Fransa - Irak | 00.00

Norveç - Senegal | 03.00

Ürdün - Cezayir | 06.00

Portekiz - Özbekistan | 20.00

İngiltere - Gana | 23.00

22-23 Haziran Dünya Kupası maçları: İşte canlı yayın bilgileri ve maç saatleri

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek kupa maçları için heyecan sürüyor.

22-23 Haziran Dünya Kupası maçları: İşte canlı yayın bilgileri ve maç saatleri

DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI

11 Haziran 2026

Meksika 2-0 Güney Afrika

12 Haziran 2026

Güney Kore 2-1 Çekya

Kanada 1-1 Bosna Hersek

13 Haziran 2026

ABD 4-1 Paraguay

Katar 1-1 İsviçre

14 Haziran 2026

Brezilya 1-1 Fas

Haiti 0-1 İskoçya

Avustralya 2-0 Türkiye

Almanya 7-1 Curaçao

Hollanda 2-2 Japonya

15 Haziran 2026

Fildişi Sahili 1-0 Ekvador

İsveç 5-1 Tunus

İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları

Belçika 1-1 Mısır

16 Haziran 2026

Suudi Arabistan 1-1 Uruguay

İran 2-2 Yeni Zelanda

Fransa 3-1 Senegal

17 Haziran 2026

Irak 1-4 Norveç

Arjantin 3-0 Cezayir

Avusturya 3-1 Ürdün

Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

İngiltere 4-2 Hırvatistan

18 Haziran 2026

Gana 1-0 Panama

Özbekistan 1-3 Kolombiya

Çekya 1-1 Güney Afrika

İsviçre 4-1 Bosna Hersek

19 Haziran 2026

Kanada 6-0 Katar

Meksika 1-0 Güney Kore

ABD 2-0 Avustralya

20 Haziran 2026

İskoçya 0-1 Fas

Brezilya 3-0 Haiti

Türkiye 0-1 Paraguay

Hollanda 5-1 İsveç

Almanya 2-1 Fildişi Sahili

21 Haziran 2026

Ekvador 0-0 Curaçao

Tunus 0-4 Japonya

İspanya 4-0 Suudi Arabistan

Belçika 0-0 İran

22 Haziran 2026

Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları

Yeni Zelanda 1-3 Mısır

22-23 Haziran Dünya Kupası maçları: İşte canlı yayın bilgileri ve maç saatleri

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

A Grubu

Meksika 6 puan

Güney Kore 3 puan

Çekya 1 puan

Güney Afrika 1 puan

B Grubu

Kanada 4 puan

İsviçre 4 puan

Bosna Hersek 1 puan

Katar 1 puan

C Grubu

Brezilya 4 puan

Fas 4 puan

İskoçya 3 puan

Haiti 0 puan

D Grubu

ABD 6 puan

Avustralya 3 puan

Paraguay 3 puan

Türkiye 0 puan

E Grubu

Almanya 6 puan

Fildişi Sahili 3 puan

Ekvador 1 puan

Curaçao 1 puan

F Grubu

Hollanda 4 puan

Japonya 4 puan

İsveç 3 puan

Tunus 0 puan

G Grubu

Mısır 4 puan

İran 2 puan

Belçika 2 puan

Yeni Zelanda 1 puan

H Grubu

İspanya 4 puan

Uruguay 2 puan

Yeşil Burun Adaları 2 puan

Suudi Arabistan 1 puan

22-23 Haziran Dünya Kupası maçları: İşte canlı yayın bilgileri ve maç saatleri

DÜNYA KUPASI ELENEN ÜLKELER

Dünya Kupası'nda elenmesi kesinleşen ekipler Haiti, Türkiye ve Tunus oldu.

Haiti, Brezilya ve İskoçya mağlubiyetleri sonrası puansız kalarak üst tur şansını kaybetti.

Türkiye Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. D Grubu'nda ilk iki maç sonunda puan alamayan ay-yıldızlılarız son maç öncesinde matematiksel olarak tunuvadan elendi.

Tunus ise İsveç'e 5-1 ve Japonya'ya 4-0 yenilerek F Grubu'nda puansız kaldı ve son 32 turuna yükselme ihtimalini kaybetti.

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