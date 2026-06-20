2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya giren yeni kurallar futbol dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Türkiye ile Paraguay arasında oynanan D Grubu karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon sonrası verilen kırmızı kart, turnuvanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Karşılaşmanın ardından FIFA'nın ağız kapatarak konuşma kuralına dair video paylaşması ise yeni düzenlemeyi yeniden gündeme taşıdı.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile karşı karşıya geldiği mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron ile Mert Müldür arasında yaşanan tartışma sırasında Almiron'un elini ağzına götürerek Milli oyuncumuza bir şeyler söylediği görülmüştü. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan kurala dair ise FIFA sosyal medya hesabı üzerinden bir hatırlatma videosu yayınladı.

FIFA ağız kapatarak konuşma kuralına dair video yayınlandı! Türkiye-Paraguay maçında kırmızı kart verilmişti

FIFA'DAN AĞIZ KAPATARAK KONUŞMA KURALI PAYLAŞIMI!

FIFA Türkiye-Paraguay maçındaki pozisyona yer vererek, turnuva öncesinde kabul edilen yeni düzenlemeler kapsamında rakibiyle karşı karşıya geldiği sırada ağzını kapatarak konuşan oyuncuların kırmızı kartla cezalandırılabileceğini hatırlattı.

FIFA ağız kapatarak konuşma kuralına dair video yayınlandı! Türkiye-Paraguay maçında kırmızı kart verilmişti

Paylaşım kısa sürede futbolseverlerin gündeminde üst sıralara yükselirken, yeni uygulama hakkında çok sayıda yorum yapıldı.



FIFA ağız kapatarak konuşma kuralına dair video yayınlandı! Türkiye-Paraguay maçında kırmızı kart verilmişti

AĞZINI KAPATARAK KONUŞAN OYUNCULAR NEDEN CEZA ALIYOR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2026 Dünya Kupası öncesinde yaptığı özel toplantıda ayrımcı davranışlarla mücadele amacıyla bazı önemli kural değişikliklerini kabul etti.

Düzenlemelerden biri de futbolcuların rakipleriyle konuşurken ağızlarını kapatmalarına yönelik oldu. Yetkililer bu davranışın özellikle hakaret, ayrımcı söylem veya uygunsuz ifadelerin gizlenmesi amacıyla kullanılabildiğini belirterek daha ağır yaptırımlar uygulanmasına karar verdi.

Yeni kurala göre hakemler, olayın niteliğine göre bu hareketi gerçekleştiren oyunculara doğrudan kırmızı kart gösterebiliyor.

FIFA ağız kapatarak konuşma kuralına dair video yayınlandı! Türkiye-Paraguay maçında kırmızı kart verilmişti

Karar geçtiğimiz Şubat ayında Real Madrid oyuncusu Vinícius Jr.'ın, Benficalı Gianluca Prestianni tarafından ağzı kapalıyken ırkçı hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine gündeme gelmişti. Prestianni, Vinícius Jr.'a yönelik hakarette bulunduğunu kabul etmesinin ardından UEFA'dan 6 maç ceza almıştı.

FIFA ağız kapatarak konuşma kuralına dair video yayınlandı! Türkiye-Paraguay maçında kırmızı kart verilmişti

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Türkiye böylece gruptaki ilk iki karşılaşmasını puansız tamamladı. Paraguay yenilgisi sonrası millilerimizin grup aşamasında turnuvaya veda etti. Türkiye'nin gruptaki son maçı 25 Haziran'da ABD karşısında oynanacak olsa da Dünya Kupası'nda üst tura çıkma şansı kalmadı.

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