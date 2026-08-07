Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle yeni fezleke hazırlanması Yeni Parti'de endişeye yol açtı.

Fezleke sayılarının fazlalığına ve Meclis'e ulaşmadan kamuoyuna yansımasına tepki gösteren Yeni Parti'nin Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bingöl, Genel Kurul'da da partilerin grup başkanvekillerine söz verdi. Başkanvekilleri, soruşturma süreçlerinde gizliliğin korunması ve masumiyet karinesine riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

"MASUMİYET KARİNESİNE İNANIYORUZ"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fezlekelerin daha önce kapalı usulle ilgili milletvekillerine gösterildiğini hatırlatarak, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen sürecin doğru olmadığını söyledi. Özdağ, "Meclis iradesi üzerine başka bir irade tanımıyoruz, masumiyet karinesine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise fezlekelerin henüz TBMM'ye ulaşmadan kamuoyuna servis edilmesini eleştirerek, bunun yalnızca Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı değil, parlamentoya duyulan güveni de zedelediğini dile getirdi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre soruşturmalarda gizliliğin esas olduğunu belirterek, MHP olarak bu ilkenin korunması gerektiğini her platformda savunduklarını ifade etti.

Özgür Özel’in hesabı fezlekeler mi? Tekin Bingöl, Numan Kurtulmuş ile görüştü

"BU KONUDA ORTAK DURUŞ SERGİLEMELİYİZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise fezlekelerin kamuoyuna servis edilerek kişiler hakkında peşin hüküm oluşturulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da milletvekillerinin hukukunun siyasi ayrım gözetilmeksizin korunması gerektiğini belirterek, "A partisi, B partisi diye bir ayrım yapmadan bu konuda ortak duruş sergilemeliyiz" dedi.

"KİMSE HESAP VEREMEZ DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "Hiç kimse hesap veremez değil, bence herkes yaşadığı, yaptığı her şeyin hesabını vermeli ama böyle bir ifşa, böyle bir yargısız infazı grup olarak doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da hiç kimsenin hukuk karşısında ayrıcalıklı olmadığını belirterek, soruşturmanın gizliliğine riayet edilmesinin masumiyet karinesinin sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ise Meclis'te görev yapan tüm milletvekillerinin hak ve hukukunun korunmasının Meclis'in ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu anlayışın bundan sonraki süreçte de sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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