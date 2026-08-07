Erdoğan, MKYK'da teşkilat üyelerine talimat verdi: Meclis tarihî bir adım attı, bunu iyi anlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinin millete iyi anlatılması gerektiğini söyleyerek, "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunularak Meclis tarihi bir adım attı. Bugün (önceki gün) çok önemli bir gündü. Süreci iyi yönettik. Aynı hassasiyetle süreci tamamlamamız gerekiyor. Ülkemizi ve bölgemizi terör tehdidinden kurtaracak bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, sürecin tam anlamıyla vatandaşa anlatılması, yanlış anlaşılmalara ve dezenformasyonlara mahal verilmemesi gerektiğini kaydederek teşkilat üyelerine talimat verdi. Eylül ayı itibari ile AK Parti teşkilatı belirlenen isimler doğrultusunda süreci vatandaşa anlatmak için sahaya inecek.

Erdoğan, MYK'da teşkilat üyelerine talimat verdi: Meclis tarihî bir adım attı, bunu iyi anlatın

7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin parti üyeleri sahada olacak. Süreci baltalamak ve sabote etmek isteyenlere fırsat verilmeyecek. 81 il ve tüm ilçeleri karış karış gezilerek vatandaşa yüz yüze sürecin önemi anlatılacak. İç cepheyi güçlendirmenin, Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatı olduğu, terörün sona ermesinin milletin birlik ve beraberliğini, toplumsal dayanışmayı, ortak geleceğini daha da güçlendireceği aktarılacak.

Terörsüz Türkiye vizyonunun, sadece ulusal güvenlik değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar perspektifi de taşıdığı, terörün etkisini kaybetmesinin bölge ülkelerinin kendi geleceklerine daha güçlü şekilde yön vermelerine imkan sağlayacağı vurgulanacak. Düzenleme ile genel af öngörülmediği, kişiye özel statü tanımlanmadığı ve ağır suçların kapsam dışı bırakıldığı, üretilen dezenformasyonlara kulak asılmaması gerektiği kaydedilecek.

Erdoğan, MYK'da teşkilat üyelerine talimat verdi: Meclis tarihî bir adım attı, bunu iyi anlatın

"PKK 10 YIL ÖNCE BUNA YANAŞMAZDI"

Öte yandan, toplantıda bazı MKYK üyeleri süreçle ilgili endişelerini dile getirirken, doğu bölgesinde görev yapan bazı üyelerin, “10 yıl önce PKK asla böyle bir uzlaşıya onay vermezdi. Bu ancak Türkiye’nin gücü ve kararlılığı sayesinde oldu. Terörle amansız verilen mücadele sonucunda bu süreci kabul ettiler” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, çerçeve yasa doğrultusunda yaptığı, "Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır" açıklamasının da masaya yatırıldığı, açıklamanın bu kısmının çerçeve yasa ile bir ilgisinin olmadığı, bu yüzden kafa karışıklığına mahal verilmemesi gerektiğinin dile getirildiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası