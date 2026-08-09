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Spor

Iğdır FK yeni sezona galibiyetle başladı

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Iğdır FK yeni sezona galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

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Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)

Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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