Trump, İran’a yönelik deniz ablukasının ülkenin ekonomik krizini daha da ağırlaştırdığını öne sürdü. İran’ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parasının kalmadığını savunan Trump, Washington’ın Tahran’la “düşük profilde” ve yalnızca “yarı müzakere” halinde olduğunu belirterek İran’ın ekonomik durumunu yakından izlediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD hattındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını ve Tahran yönetiminin askerlerinin maaşlarını ödemekte zorlandığını öne sürdü.

Axios'un aktardığına göre Trump, İran konusunda Washington'ın “düşük profilde” ilerlediğini belirterek taraflar arasında yalnızca “yarı müzakere” yürütüldüğünü söyledi. Trump ayrıca ABD'nin İran'ın ekonomik durumunu yakından takip ettiğini ifade etti.

Tahran’ın ekonomisi Trump’ın gündeminde: Askerlerinin maaşını ödeyecek paraları yok

İRAN'DA MASADA EKONOMİ GÜNDEMİ VAR

Trump'ın açıklamaları, Tahran'ın ekonomik ve askeri başlıkların aynı anda masaya yatırıldığı kritik bir süreçten geçtiği bir günde geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülke lideri Hamaney'in gerçekleştirdiği son görüşmede de ekonomik sıkıntılar, savaş koşulları ve askeri gelişmelerin yanı sıra finans, döviz, enerji kaynakları ve kamu harcamalarının yönetimi ele alındı.

Tahran’ın ekonomisi Trump’ın gündeminde: Askerlerinin maaşını ödeyecek paraları yok

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çözüm yolları üzerinde duruldu. Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkilerini ve bu alandaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

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Tahran yönetiminin ekonomik cephede yaşadığı baskının yanı sıra Washington'la diplomatik kanallar konusunda da belirsizlik devam ediyor.

ARAKÇİ: ABD İLE MÜZAKERE YOK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini açıkladı. Arakçi, taraflar arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü ancak bu temasların “müzakere” olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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