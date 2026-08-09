Polise bıçak çekti, ardından kaçtı! Fatih'te yaşananlar kameraya yansıdı

Fatih'te bıçakla trafik polisine saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde 29 yaşındaki M.B., yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Polis memuru saldırıdan geri çekilerek kurtulurken, şüpheliye ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULARAK DURDURULDU

Ayağından yaralanan M.B. olay yerinden kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Polisin “dur” ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B., başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B., ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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