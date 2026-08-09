Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Polise bıçak çekti, ardından kaçtı! Fatih'te yaşananlar kameraya yansıdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Fatih'te bıçakla trafik polisine saldırmaya çalışan şüpheli, kaçarken polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde 29 yaşındaki M.B., yanına yaklaştığı trafik polisine bıçak doğrultarak saldırmaya çalıştı. Polis memuru saldırıdan geri çekilerek kurtulurken, şüpheliye ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULARAK DURDURULDU

Ayağından yaralanan M.B. olay yerinden kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Polisin “dur” ihtarına rağmen kaçmaya devam eden M.B., başka bir polis memurunun açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Emekli polise kanlı pusu! Kadın kılığına girdi, cami çıkışında kurşun yağdırdı
3. SAYFA

Emekli polise kanlı pusu! Kadın kılığına girdi, cami çıkışında kurşun yağdırdı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B., ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tahran’ın ekonomisi Trump’ın gündeminde: Askerlerinin maaşını ödeyecek paraları yok
Tahran’ın ekonomisi Trump’ın gündeminde
Kaydet
Kocaelispor, Zed FC ile yenişemedi
Kocaelispor, Zed FC ile yenişemedi
Kaydet
Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.