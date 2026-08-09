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Spor

Sarıyer, Muğlaspor'u eli boş gönderdi

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Sarıyer, Muğlaspor'u eli boş gönderdi

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Sarıyer, konuk ettiği Muğlaspor’u 2-0 mağlup etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın yaptığı ortada top, arka direkte Efecan Karaca'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan meşin yuvarlağı kontrol etti.
36. dakikada Avramovski, Marcos Silva’yı geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada sağ taraftan Barış Alıcı'nın yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Ekrem Kılıçarslan'da kalırken, altıpas üzerinde Doğancan Davas, savunmada Bilal Ceylan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Emeka Eze’nin yaptığı vuruşta top sol alt köşeden ağlara gitti. 1-0
65. dakikada Barış Alıcı'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cebrail Karayel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. 2-0

Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Melek Dakan, Ömer Lütfü Aydın, Esra Arıkboğa
Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Attamah dk. 82), Eşref Korkmazoğlu, Poko, Marcos Silva, Efecan Karaca (Mahmut Celal Yücel dk. 90+1), Doğancan Davas (Tunahan Ergül dk. 72), Barış Alıcı (Dalo dk. 82), Emeka Eze (Batuhan Kör dk. 82)
Yedekler: Ahmet Göcen, Erdi Dikmen, Hasan Berat Kayalı, Emirhan Özkan, Abdullah Emre Oğuz
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Alihan Kazmaz, Batuhan Yılmaz (Ali Barak dk. 63), Ali Kaan Güneren (Yasin Uzunoğlu dk. 77), Çelhaka (Selim Dilli dk. 77), Bouajila (Mamady Diarra dk. 63), Avramovski, Camaj (Ozan Sol dk. 82), Poyraz Efe Yıldırım
Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Yiğitali Bayrak, Oğuzhan Özleşen, Emre Şimşek
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Emeka Eze (dk. 44 pen.), Cebrail Karayel (dk. 65) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Bilal Ceylan (Sarıyer), Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Selim Dilli (Muğlaspor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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