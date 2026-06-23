Altın fiyatlarıyla ilgili belirsizlik sürüyor. ABD-İran savaşında 'anlaşma' sağlanmasına rağmen hala yükselişe geçemeyen altın fiyatları, yatırımcıları da tedirgin etmiş durumda. Milyonlar "Altın tekrar yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'tan yeni bir tahmin geldi.

ALMAN BANKA TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ Deutsche Bank, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, üçüncü çeyrek altın tahminini yaklaşık yüzde 20, dördüncü çeyrek tahminini ise yüzde 17 oranında düşürdü.

Ancak yapılan aşağı yönlü güncellemeye rağmen altındaki yükseliş trendinin devam edeceği öngörüldü.

ALTINDA 4.800 DOLAR BEKLENTİSİ Deutsche Bank'ın yayımladığı son rapora göre, ons altının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 4.300 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Banka, yılın son çeyreğinde ise ons altının 4.800 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Söz konusu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4.121 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de, önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu.

ALTINDA EN KÖTÜ SENARYO Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, Fed’e yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesi ve güçlü gelen ABD makroekonomik verilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Hsueh, bankanın dördüncü çeyrek tahmininin Fed’in faizleri sabit tutacağı senaryoya dayandığını, ancak üç ila dört faiz artırımı olması halinde altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti.

UZUN VADELİ BEKLENTİ OLUMLU Raporda, fiyat hedeflerinde aşağı yönlü revizyon yapılmasına rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentilerin korunduğu vurgulandı. Özellikle yatırımcıların güvenli liman arayışının devam etmesinin altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Piyasa uzmanları, Deutsche Bank'ın güncellenen tahminlerinin altın piyasasında temkinli iyimserliğin sürdüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.

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