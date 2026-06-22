SEZER DOĞRU
Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan, Antalya'nın Kaş ilçesinde de hissedilen bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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Yaşam az önce
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem, saat 22:28'de yaşandı.
- AFAD, depremin Antalya'nın Kaş ilçesinde de hissedildiğini duyurdu.
- Sarsıntı, yerin 14.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Akdeniz'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem bölgede etkisini gösterdi.
AFAD, depremin Antalya'nın Kaş ilçesinde de hissedildiğini açıkladı.
Depremin saat 22:28'de meydana geldiği ifade edildi.
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