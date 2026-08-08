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Spor

Beşiktaş'a Hojbjerg müjdesi! Marsilya'dan büyük indirim

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Beşiktaş'a Hojbjerg müjdesi! Marsilya'dan büyük indirim

Beşiktaş'ın daha önce yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı Pierre-Emile Hojbjerg transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın 25 milyon Euro'luk talebini 10 milyon Euro seviyesine çektiği öne sürülürken, siyah-beyazlılar transfer dosyasını yeniden açtı.

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Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için gündemine aldığı Pierre-Emile Hojbjerg konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların daha önce temas kurduğu Marsilya'nın, Danimarkalı futbolcu için talep ettiği bonservis bedelinde önemli bir indirime gittiği öne sürüldü.

Pierre-Emile Hojbjerg
Başlık ResmiPierre-Emile Hojbjerg

MARSİLYA 25 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Beşiktaş'ın orta saha transferi için değerlendirdiği isimler arasında yer alan Hojbjerg için daha önce Marsilya ile temas kurulduğu belirtilmişti. Fransız ekibinin ilk görüşmeler sırasında 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edilmişti. Marsilya'nın yüksek rakamı nedeniyle Beşiktaş'ın transfer seçeneğini geri plana aldığı aktarılmıştı.

Pierre-Emile Hojbjerg
Başlık ResmiPierre-Emile Hojbjerg

FİYAT 10 MİLYON EURO'YA KADAR GERİLEDİ

Marsilya'nın yaptığı son değerlendirmede Hojbjerg'in ayrılığına onay verdiği ve oyuncu için talep edilen bonservis bedelinin 10 milyon Euro seviyesine kadar çekildiği öne sürüldü.

Fransız ekibinin ilk talebiyle son rakam arasındaki yaklaşık 15 milyon Euro'luk fark, Beşiktaş açısından transferi yeniden değerlendirmeye değer bir noktaya taşıdı.

Pierre-Emile Hojbjerg
Başlık ResmiPierre-Emile Hojbjerg

BEŞİKTAŞ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Söz konusu gelişmenin, Hojbjerg'in doğum gününde menajerler aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi'ne iletildiği aktarıldı. Marsilya'nın bonservis beklentisindeki ciddi düşüşün ardından siyah-beyazlı yönetimin Danimarkalı orta saha oyuncusunun transferini yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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