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Ebola virüsü salgını büyüyor! Ebola nedir, Türkiye'de var mı?

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Ebola virüsü salgını büyüyor! Ebola nedir, Türkiye'de var mı?
Fotoğraf Başlığı Ebola virüsü salgını büyüyor! Ebola nedir, Türkiyede var mı?

Ebola virüsü salgını ile gelişmeler tedirginliğe neden oldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4 bini aşması üzerine yetkililer, virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Peki, ebola virüsü nedir? Ebola Türkiye'de var mı?

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Ebola virüsünün Bundibugyo suşundan kaynaklanan salgın ilk olarak 15 Mayıs'ta rapor edilmiş olsa da hastalığın ocak ayından bu yana yayılıyor olabileceğinden şüpheleniliyor. KDC Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 4 Ağustos itibarıyla 3 bin 973 vaka ve 1 bin 801 ölüm kaydedildi. Afrika CDC Genel Direktörü Dr. Jean Kaseya düzenlediği basın toplantısında vakaların 4 bini aştığını doğruladı.

Söz konusu salgın, tarihe geçen en büyük ikinci Ebola salgını konumunda bulunuyor. Mevcut veriler, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da meydana gelen ve 28 binden fazla kişiye bulaşarak 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgının 11. haftasındaki vaka sayısından sekiz kat, ölüm sayısından ise altı kat daha yüksek bir tablo ortaya koyuyor.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Ebola Virüs Hastalığı (EVH); Ebola virüsün sebep olduğu, mortalitesi yüksek, akut başlangıçlı, yüksek ateş, gastrointestinal semptomlar ve kanamayla seyredebilen bir hastalıktır.

Virus ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilmiştir ve Kongo'daki bir nehre hitaben Ebola adı verilmiştir. Ebola virüsü, Filoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür.

EVH, insanlarda ve primatlarda (maymunlar, goriller ve şempanzeler) hastalığa neden olabilir.

Ebola virüsü salgını büyüyor! Ebola nedir, Türkiyede var mı?
Başlık ResmiEbola virüsü salgını büyüyor! Ebola nedir, Türkiyede var mı?

EBOLA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?

Hastalığın kuluçka süresi 2-21 gündür. İnsanlar, semptomlar ortaya çıkana kadar bulaştırıcı değildirler. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede tespit edilen yerel veya ithal herhangi bir vaka kaydı bulunmamaktadır.

Sık görülen belirti ve bulgular; ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, ishal, kusma, mide ağrısı ve iştahsızlıktır. Hastalık ilerledikçe bulgular ağırlaşır, cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar görülebilir.

Hastalığa spesifik bir tedavi yoktur. Klinikte destek tedavisi esastır. Özellikle sıvı replasman tedavisi olmakla birlikte destekleyici tedavi uygulaması yapılmaktadır. İhtiyaç halinde böbrek diyalizi, kan transfüzyonu, plazma replasman tedavisi uygulanır.

Hastalık için deneysel olarak uygulanan bir aşı olmakla beraber ruhsatlandırılarak kullanıma sunulmuş bir aşı bulunmamaktadır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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