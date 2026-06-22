Türkiye Diri Fay Haritası, 13 yıl sonra güncellendi. 2013 yılında 485 olan diri fay sayısı, yeni haritaya göre 700'e yükseldi. Türkiye'nin risk haritasında toplamda 215 yeni fay tespit edildi.

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken, Maden Tetkik ve Arama (MTA) "Türkiye Diri Fay Haritası" 13 yıl sonra güncellendi. Son haritaya göre, 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. İşte güncellenen haritadaki diğer detaylar…

Korkutan Türkiye haritası! Diri fay sayısı 13 yılda 485’ten 700’e yükseldi!

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, MTA'nın Batman'daki ilk petrol keşfinden Eskişehir-Beylikova'daki dünyanın en stratejik Nadir Toprak Elementleri sahalarına, Elazığ-Maden, Sinop-Boyabat ve Kahramanmaraş'taki zengin bakır yataklarından sanayinin can damarı olan yüzlerce endüstriyel ham madde kaynağına kadar sayısız keşfe imza attığını hatırlattı.

“YERBİLİMLERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR”

Yanık, şunları söyledi:

Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik hammaddelere yönelik amansız rekabet, yerbilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. MTA, bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Korkutan Türkiye haritası! Diri fay sayısı 13 yılda 485’ten 700’e yükseldi!

“AFET RİSKİNİN AZALMASI ZORUNLULUK”

Yanık “Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması, yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur” dedi.

Korkutan Türkiye haritası! Diri fay sayısı 13 yılda 485’ten 700’e yükseldi!

“DİRİ FAY SAYISI 700’E YÜKSELDİ”

Türkiye Diri Fay Haritasının 2013'te yayımlanmasından bu yana geçen 13 yılda, önemli büyüklükte veri birikiminin sağlandığına dikkat çeken Yanık, şöyle konuştu:

2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak.

Korkutan Türkiye haritası! Diri fay sayısı 13 yılda 485’ten 700’e yükseldi!

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