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UEFA, FIFA'ya kapıyı kapattı: Boykot kararı geri çekilmedi!

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UEFA, FIFA'ya kapıyı kapattı: Boykot kararı geri çekilmedi!

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun FIFA Forward Enterprise (FFE) iştirakı aracılığıyla erkekler ve kadınlar Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaların hisselerini satma projesine başından bu yana sert tepki gösteren UEFA, boykot kararından geri adım atmadı.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA federasyonları, FIFA organizasyonlarına katılmama kararına bağlı şartlar konusunda son derece netti. Öncelikle, ana turnuvaların hisselerini satma tekliflerinin geri çekilmesi gerekiyordu. İkinci olarak ise oyunu bu şekilde tahrif etmeye yönelik bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvenceler verilmesi gerekiyordu. Bu şartlar karşılanmamıştır." denildi.

UEFA'nın Gianni Infantino'nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini son derece açık bir şekilde ifade ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu pozisyon, geçerliliğini korumaktadır. Çarşamba günü FIFA Başkanı tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin
Başlık ResmiFIFA Başkanı Gianni Infantino - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin

5 Eylül'de Polonya'da başlayacak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndan önce bir uzlaşıya varılamazsa bu turnuva, UEFA öncülüğündeki bir boykotun gerçekleşeceği ilk organizasyon olacak.

FIFA Başkanı Infantino, yaşanan krizin ardından üst düzey yöneticilerle dün Fas'ın Rabat kentinde olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın ticari ve operasyonel haklarının satılmasını hedefleyen teklifin tamamen geri çekildiği ve yapılan hatalar nedeniyle bir özür mektubunun FIFA Konseyi üyelerine ve ulusal federasyonlara gönderildiği kaydedilmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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