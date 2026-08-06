Dehşetin yeni detayı ortaya çıktı! Öldürülen adamın son yaptığı şey yürek burktu

Kastamonu'da park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın ardından yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıktı. Silahla vurularak hayatını kaybeden Yakup Açıkgöz'ün, alevler içindeki evde mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışırken saldırganın hedefi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın ardından yaşanan kanlı olayın yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Korkunç olay, Güneşler köyünde meydana geldi. İddiaya göre araç park yeri nedeniyle S.T. ile komşusu D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T., komşusunun evini ve evin önündeki aracı ateşe verdi.

Yangını gören köylüler yardım için bölgeye koşarken, Yakup Açıkgöz de alevlerin arasında kalan çocukları kurtarmak için olay yerine gitti. Ancak S.T.'nin silahla ateş açması sonucu Açıkgöz hayatını kaybetti.

Yangında ev ile bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, saldırıda E.F., M.A. ve H.A. silahla yaralandı. Ev sahibi D.A. ise çıkan yangından etkilendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"ÇOCUKLARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Hayatını kaybeden Yakup Açıkgöz'ün yeğeni Çağrı Açıkgöz, olayın basit bir kavga olmadığını belirterek amcasının tamamen insani duygularla hareket ettiğini söyledi.

Çağrı Açıkgöz, "Amcamın olayın taraflarıyla hiçbir husumeti yoktu. Dumanı görünce orman yangını çıktığını sanarak yardıma gitti. Evde 10-11 yaşlarında çocukların olduğunu görünce onları kurtarmak istedi" dedi.

Saldırganın çevredekilere tehditler savurduğunu öne süren Açıkgöz, "Şüpheli, 'Yansın, çoluk çocuk kimse yaklaşmasın, vururum' diyerek yardım etmek isteyen masum insanlara rastgele ateş açtı. Amcam da çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Bu, basit bir kavga değil, masum bir insanın yaşamını hiçe sayan kasten yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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