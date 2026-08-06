Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Dehşetin yeni detayı ortaya çıktı! Öldürülen adamın son yaptığı şey yürek burktu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dehşetin yeni detayı ortaya çıktı! Öldürülen adamın son yaptığı şey yürek burktu

Kastamonu'da park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın ardından yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıktı. Silahla vurularak hayatını kaybeden Yakup Açıkgöz'ün, alevler içindeki evde mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışırken saldırganın hedefi olduğu öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park yeri nedeniyle başlayan tartışmanın ardından yaşanan kanlı olayın yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Korkunç olay, Güneşler köyünde meydana geldi. İddiaya göre araç park yeri nedeniyle S.T. ile komşusu D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T., komşusunun evini ve evin önündeki aracı ateşe verdi.

Yangını gören köylüler yardım için bölgeye koşarken, Yakup Açıkgöz de alevlerin arasında kalan çocukları kurtarmak için olay yerine gitti. Ancak S.T.'nin silahla ateş açması sonucu Açıkgöz hayatını kaybetti.

Yangında ev ile bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, saldırıda E.F., M.A. ve H.A. silahla yaralandı. Ev sahibi D.A. ise çıkan yangından etkilendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER
Mersin’deki markette dehşet! Çocuğu rafların arasında yumruklayıp yere savurdu: O cani tutuklandı
GÜNDEM

Mersin’deki markette dehşet! Çocuğu rafların arasında yumruklayıp yere savurdu: O cani tutuklandı

"ÇOCUKLARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Hayatını kaybeden Yakup Açıkgöz'ün yeğeni Çağrı Açıkgöz, olayın basit bir kavga olmadığını belirterek amcasının tamamen insani duygularla hareket ettiğini söyledi.

Çağrı Açıkgöz, "Amcamın olayın taraflarıyla hiçbir husumeti yoktu. Dumanı görünce orman yangını çıktığını sanarak yardıma gitti. Evde 10-11 yaşlarında çocukların olduğunu görünce onları kurtarmak istedi" dedi.

Saldırganın çevredekilere tehditler savurduğunu öne süren Açıkgöz, "Şüpheli, 'Yansın, çoluk çocuk kimse yaklaşmasın, vururum' diyerek yardım etmek isteyen masum insanlara rastgele ateş açtı. Amcam da çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Bu, basit bir kavga değil, masum bir insanın yaşamını hiçe sayan kasten yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel şanzıman, atmosferik V8, fiziksel anahtar ve tuşlar
Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel, atmosferik V8
Kaydet
Avrupa devinden Ederson hamlesi: 25 milyon avroluk beklenti!
Avrupa devinden Ederson hamlesi: 25 milyon avroluk beklenti!
Kaydet
Hamas kabul etti, gözler Netanyahu'da! İsrail bu akşam karar verecek
Hamas kabul etti, gözler Netanyahu'da!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.