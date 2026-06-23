MTA’nın 13 yıl sonra güncellediği Türkiye Diri Fay Haritası sonrasında endişe artarken, Prof. Dr. Osman Bektaş endişeleri azaltacak bir açıklama yaptı. Bektaş “Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil. Asıl değişim, AFAD'ın hazırlayacağı Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ortaya çıkacaktır” dedi.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) "Türkiye Diri Fay Haritası" 13 yıl sonra güncellenmiş, 2013 yılında 485 olan diri fay sayısı, 700'e yükselmişti.

215 yeni fay deprem riskini artırdı mı? Osman Bektaş cevapladı: Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil

215 YENİ FAY ORTAYA ÇIKMIŞTI

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, yeni harita hakkında “2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak” demişti.

215 yeni fay deprem riskini artırdı mı? Osman Bektaş cevapladı: Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil

DEPREM RİSKİ ARTTI MI?

Güncellenen haritaya göre 215 yeni fayın ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden Türkiye’deki deprem riskine çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş gündem olan ‘Türkiye’de deprem riski daha da mı arttı?’ sorusuna cevap verdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

“DAHA FAZLA FAY TEHLİKE DEĞİL”

Bektaş “Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil; deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi tanımlanması demektir” diye belirtti.

215 yeni fay deprem riskini artırdı mı? Osman Bektaş cevapladı: Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil

“ASIL DEĞİŞİM, AFAD HARİTASI'NDA ORTAYA ÇIKACAK”

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

MTA diri fay haritasını yeniledi. MTA'nın 2026 güncellemesiyle aktif fay segmenti sayısının yaklaşık 480'den 700'e çıkması, Türkiye'nin deprem tehlikesinin otomatik olarak arttığı anlamına gelmez. Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil; deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi tanımlanması demektir. Asıl değişim, AFAD'ın bu yeni verilerle hazırlayacağı güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ortaya çıkacaktır.

2018 Deprem Tehlikesi Haritası 2026 MTA Diri Fay Haritasında olmayan denizdeki diri fayları da dikkate almıştır.

215 yeni fay deprem riskini artırdı mı? Osman Bektaş cevapladı: Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil

ULUSLARARASI HARİTALAR KULLANILDI

Bektaş, denizlerde ve sınır dışı yakın fayların deprem tehlikesini yansıtmak için 2018 Deprem Tehlike Haritası’nın hazırlanmasında EMME ve SHARE uluslararası haritalardan yararlanıldığını ifade etti.

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