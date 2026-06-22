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Elazığ'ın Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken aniden dumanlar yükselmeye başlayan bir otomobil, sürücüsünün durumu erkenden fark edip aracı sağa çekerek hızla dışarı çıkmasının hemen ardından alev topuna dönüştü. Peş peşe şiddetli patlamaların meydana geldiği ve alevlerden yükselen yoğun dumanların adeta gökyüzünü kapladığı korkutucu hadisede, ihbar üzerine hızla bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken; tamamen yanan otomobil hurda yığınına dönerek kullanılamaz duruma geldi.

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