Sağlık konusunda yaptığı ezber bozan açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube programda mutfaklarda yaygın olarak kullanılan pişirme gereçlerinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin konuştu. Özellikle yanmaz yapışmaz kaplamalı tava ve tencerelerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirten Karatay, tüketicilere daha doğal ve geleneksel ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Modern mutfaklarda sıkça kullanılan yanmaz yapışmaz tava ve tencerelerin üretiminde kullanılan kimyasalların sağlık açısından tehlikeli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karatay, bu maddelerin özellikle yüksek sıcaklıklarda yiyeceklere karışabildiğini söyledi.

Bu kimyasalların hücre metabolizmasını olumsuz etkilediğini belirten Karatay, “Hücrelerin DNA yapısını bozuyor, normal işleyişini engelliyor. Otofaji mekanizmasının yavaşlamasına neden olarak vücutta hasarlı hücrelerin birikmesine yol açıyor” dedi.

“HASTALIKLARIN TEMELİ YAVAŞ YAVAŞ ATILIYOR”

Toksik maddelerin vücutta zamanla biriktiğine dikkat çeken Karatay, bu sürecin aniden değil yıllar içinde gerçekleştiğini vurguladı. Hücrelerin yeterince beslenememesi ve enerji üretememesinin çeşitli hastalıklara zemin hazırladığını belirten Karatay, kist ve nodül oluşumlarının da bu süreçle ilişkili olabileceğini söyledi.

AİRFRYER VE YENİ NESİL PİŞİRİCİLERE DİKKAT

Yanmaz yapışmaz kaplamaların yalnızca tava ve tencerelerde değil, son yıllarda popüler hale gelen airfryer ve benzeri pişirme cihazlarında da bulunduğunu ifade eden Karatay, tüketicilerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini dile getirdi.

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“ALÜMİNYUM AĞIR METAL, BEYİN SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR”

Karatay, alüminyumdan üretilen tencere, çaydanlık ve diğer mutfak gereçlerinin de sağlık açısından risk taşıdığını söyledi. Alüminyumun ağır metal olduğunu vurgulayan Karatay, bu maddenin özellikle beyin hücreleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Alüminyum folyo kullanımına da dikkat çeken Karatay, özellikle yüksek sıcaklıklarda yapılan pişirme işlemlerinde alüminyumun gıdalara geçebileceğini ifade etti.

BAKIR, DÖKÜM DEMİR VE TOPRAK KAPLARI ÖNERDİ

Sağlıklı pişirme yöntemleri konusunda önerilerde bulunan Karatay, geleneksel mutfak gereçlerinin önemine dikkat çekti. Kalaylanmış bakır kaplar, döküm demir tencereler, kaliteli çelik ürünler, cam, porselen ve toprak kapların daha güvenli seçenekler olduğunu söyledi.

Toprak güveçlerin yavaş pişirme özelliği sayesinde yemeklerin doğal lezzetini koruduğunu belirten Karatay, geçmişte kullanılan yöntemlerin günümüzde de değerini koruduğunu ifade etti.

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“KALİTELİ ÇELİK MIKNATISLA ANLAŞILABİLİR”

Piyasada düşük kaliteli ürünlerin de bulunduğunu belirten Karatay, kaliteli çelik ürünlerin mıknatıs testiyle ayırt edilebileceğini söyledi. Mıknatısın tutunduğu çelik ürünlerin daha güvenilir olduğunu ifade eden Karatay, çelik ve döküm demir ürünlerin ağır ve sağlam yapıda olması gerektiğini dile getirdi.

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