Türkiye Gazetesi
Fransa - Irak maçına fırtına engeli: Tribünler boşaltıldı
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa'nın Irak ile karşılaştığı mücadelenin ikinci devresi, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gecikmeli başlayacak.
Özetle DinleFransa - Irak maçına fırtına engeli: Tribünler boş...
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Spor 2 dk önce
Fransa, Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Irak karşısında ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 önde tamamladı ancak şiddetli hava koşulları nedeniyle ikinci yarının gecikeceği belirtildi.
- Fransa, Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Irak ile karşılaştı.
- İlk devreyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
- İlk yarının hemen ardından şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
- Tribünlerin boşaltılması istendi.
- Maçın ikinci yarısının, Philadelphia'daki şiddetli hava koşulları nedeniyle en az 15 dakika gecikeceği belirtildi.
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Fransa, Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Irak karşısında ilk devreyi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
GECİKMELİ BAŞLAYACAK
Fransa-Irak maçında ilk yarının hemen ardından şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı ve tribünlerin boşaltılması istendi.
Maçın ikinci yarısının, Philadelphia'daki şiddetli hava koşulları nedeniyle en az 15 dakika gecikeceği belirtildi.
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