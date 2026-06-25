Karadeniz'de enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda kritik bir aşamaya geçiliyor. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 30 Ağustos'ta göreve uğurlanması planlanırken, yeni yatırımlarla milyonlarca haneye daha yerli doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin enerji alanındaki en stratejik projelerinden biri olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesini artıracak yeni adımlar atılıyor. Karadeniz'de 2020 yılında keşfedilen ve ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen sahada, mevcut üretimin yükseltilmesi amacıyla yeni kuyular, deniz altı altyapıları ve yüzer üretim platformları eş zamanlı olarak devreye alınıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 9,5 MİLYON METREKÜP

İlk etap çalışmaları kapsamında sahada bulunan 12 üretim kuyusundan doğal gaz çıkarılmaya devam ediyor. Günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiminin gerçekleştirildiği sahada bugüne kadar toplam 6 milyar metreküp gaz üretildi. Mevcut üretimle yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanıyor.

KAPASİTE 20 MİLYON METREKÜPE YÜKSELECEK

Üretimi artırmaya yönelik ikinci faz çalışmaları kapsamında ise Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu kritik rol üstlenecek. Yeni platformun 30 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'na gönderilmesi planlanırken, devreye alınmasının ardından günlük üretim kapasitesinin yaklaşık 20 milyon metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Projede üçüncü aşama için de hazırlıklar sürüyor. 2028 yılında ikinci bir yüzer üretim platformunun faaliyete geçmesiyle birlikte sahadaki günlük üretimin 40 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Böylece Karadeniz gazının Türkiye'de çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin enerji planında kritik viraj! Dev platform için tarih belli oldu

FAZ-3 İLE 16 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Türkiye genelinde doğal gaz kullanan hane sayısı 22 milyona yaklaşırken, Karadeniz gazından doğrudan faydalanan hane sayısı şu an yaklaşık 4 milyon seviyesinde bulunuyor. Faz-2 yatırımlarının tamamlanmasıyla bu sayının 8 milyona, Faz-3'ün hayata geçirilmesiyle ise 16 milyondan fazla haneye çıkması öngörülüyor.

Öte yandan sahadaki sondaj ve üretim geliştirme faaliyetleri, Türkiye'nin enerji filosunda yer alan Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han ve Yıldırım gemileriyle kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Uzmanlara göre Sakarya Gaz Sahası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren ve dışa bağımlılığı azaltan en önemli projeler arasında yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası