Türkiye, enerji altyapısında son 20 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla Avrupa'nın doğal gaz devleri arasına girdi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği’nin verilerine göre Türkiye 22,8 milyon abone ile Avrupa'nın en fazla doğal gaz kullanıcısına sahip üçüncü ülkesi olurken, mevcut büyüme trendinin sürmesi hâlinde önümüzdeki yıllarda ikinci sıraya yükselecek. Bugün Türkiye'nin doğal gaz dağıtım ağı, birçok Avrupa ülkesinin toplam altyapısını geride bırakmış durumda. Son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 7 büyüyen şebeke, geçen yıl 235 bin kilometreye ulaşırken, bu yılsonuna kadar 250 bin kilometreyi aşacak. Böylece Avrupa'nın en uzun dördüncü doğal gaz dağıtım ağı olacak. Bu büyüklük, Türkiye'yi doğal gaz altyapısında Avrupa'nın en güçlü ülkeleri arasına taşırken, enerji güvenliği açısından da stratejik üstünlük sağlayacak. Dünyanın çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'nin doğal gaz hatlarının toplam uzunluğu dünyanın çevresini 6 kez dolaşabilecek büyüklükte olacak.

14 MİLYAR DOLARLIK ALTYAPI GÜCÜ

Doğal gaz dağıtım sektöründe yatırım iştahı da hız kesmiyor. Bugüne kadar yapılan toplam yatırım tutarı 13 milyar doları aşarken, bu yıl planlanan yeni yatırımlarla bu rakam 14 milyar dolara ulaşacak. Sadece geçen yıl 500 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştiren sektör, önümüzdeki dönemde 1 milyar doların üzerinde yeni şebeke yatırımı yapmayı planlıyor. Yeni yatırımların önemli bölümü hem mevcut şebekenin güçlendirilmesi hem de doğal gazın yeni yerleşim yerlerine ulaştırılması için kullanılacak.

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73,2 MİLYON KİŞİ DOĞALGAZA ERİŞEBİLİYOR

Doğal gaz artık Türkiye'nin yalnızca büyükşehirlerinde kullanılan bir enerji kaynağı olmaktan çıktı. Bugün 81 ilin tamamı ile 982 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlanıyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ine karşılık gelen 73,2 milyon kişi doğal gaz altyapısına erişebilir durumda bulunuyor. Aktif doğal gaz kullanan nüfus ise 67,3 milyon kişiye ulaştı.

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İKİ YILDA 1 MİLYON KİŞİYE DAHA ULAŞACAK

Türkiye'nin doğal gazda büyüme hedefi önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Buna göre, yılsonuna kadar yaklaşık 595 bin, 2027 yılında ise 570 bin kişi doğal gaz altyapısına erişecek. Böylece iki yıl içinde toplam 1 milyon 165 bin kişi daha doğal gaz kullanma imkânına kavuşacak. Yeni yatırımlarla yaklaşık 300 bin yeni potansiyel abonenin sisteme katılması beklenirken, doğal gaz özellikle küçük yerleşim yerlerinde yaygınlaştırılacak. Böylece hem vatandaşların daha temiz ve konforlu enerjiye erişimi artırılacak hem de enerji altyapısının ülke geneline dengeli şekilde yayılması sağlanacak.

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