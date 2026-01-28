Türkiye Gazetesi
485 bin haneye doğalgaz desteği! Bakan Göktaş açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteğinde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.
Özetle Dinle485 bin haneye doğalgaz desteği! Bakan Göktaş açık...
Kaydet
Ekonomi az önce
Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılı ve 2026 yılı verileri açıklandı.
- 2025 yılındaki destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olarak belirlendi.
- 2025 yılında destek 8 ay boyunca, Ekim-Mayıs aylarını kapsayan iki ayda bir yapılacak.
- 2025 yılı destekleriyle toplam 721 bin 7 hak sahibine 1 milyar 320 milyon lira destek sağlandı.
- 2026 yılı Ocak döneminde 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme yapıldı.
0:00 0:00
1x
Göktaş “2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılında toplam 721 bin 7 hak sahibi için 1 milyar 320 milyon lira destek verdik. 2026 yılı Ocak dönemi ödemesinde ise 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik” dedi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Dost ülke 2026'da 100 yeni petrol ve doğal gaz kuyusu açacak! Türkiye ile enerji ortaklığı sürecek
Bizi Takip Edin
YORUMLAR