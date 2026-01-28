Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteğinde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

Göktaş “2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılında toplam 721 bin 7 hak sahibi için 1 milyar 320 milyon lira destek verdik. 2026 yılı Ocak dönemi ödemesinde ise 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik” dedi.





