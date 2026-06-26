Kahramanmaraş'ta tarlada çalışma yaptığı esnada kullandığı traktörün altında kalan 44 yaşındaki Mesut Kaygılı hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yukarı Mülk Mahallesi’nde Mesut Kaygılı’nın kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kaygılı ağır yaralandı.

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OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaygılı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Kaygılı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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