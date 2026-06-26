İhlas Haber Ajansı
Çiftçinin feci ölümü! Traktörün altında kaldı
Kahramanmaraş'ta tarlada çalışma yaptığı esnada kullandığı traktörün altında kalan 44 yaşındaki Mesut Kaygılı hayatını kaybetti.
Özetle DinleÇiftçinin feci ölümü! Traktörün altında kaldı
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3. Sayfa 5 dk önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yukarı Mülk Mahallesi’nde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mesut Kaygılı ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.
- Olay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yukarı Mülk Mahallesi’nde meydana geldi.
- Mesut Kaygılı'nın kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi.
- Devrilen traktörün altında kalan Kaygılı ağır yaralandı.
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaygılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Kaygılı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yukarı Mülk Mahallesi’nde Mesut Kaygılı’nın kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kaygılı ağır yaralandı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaygılı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.
Kaygılı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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