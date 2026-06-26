Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise yaralandığı bildirildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası fabrikada çıkan yangına müdahale ediyor.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

BİR İŞÇİ ÖLDÜ

Vali Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

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