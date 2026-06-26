Bakan Uraloğlu açıkladı! Hürmüz ve Basra'daki Türk gemilerinin son durumu belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, bölgede bekleyen 15 Türk gemisinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı.
- 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır.
- Toplam 15 gemi güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır.
- Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemi, ticari faaliyetleri sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir.
- Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personel bulunmaktadır.
- Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemi bulunmamaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin son durumu açıkladı.
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Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır. Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemimiz Körfez içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelimiz bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.