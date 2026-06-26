SEZER DOĞRU
Kadir İnanır hayatını kaybetti!
Usta oyuncu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, hayatını kaybetti.
KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
15 Nisan 1949 yılında doğan Kadir İnanır 2026 yılı itibarıyla 77 yaşındadır.
Ordu'nın Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi esnasında sahne yeteneğini ortaya çıktı. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü tamamladı.
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